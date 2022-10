175 zorginstellingen doen licht uit voor duurzamer zorg

Zo’n 175 zorgorganisaties zetten komende woensdagavond om 20.00 uur tegelijk het licht uit. De actie is bedacht door het Milieuplatform Zorgsector, dat aandacht wil vragen voor de noodzaak van verduurzaming in de gezondheidszorg.

Volgens eerdere berekeningen is de zorgsector goed voor 7 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. De Gezondheidsraad stelde afgelopen september dat duurzaamheid een grotere rol zou moeten krijgen in het zorgbeleid.

Hergebruiken

Zorgmedewerkers kunnen zelf veel bijdragen aan verduurzaming van de zorg, stelt het Milieuplatform Zorgsector. Middels de campagne Zorg voor Energie, die maandag begint, wil de organisatie zorgmedewerkers daar bewuster van maken. Personeel van de deelnemende instellingen wordt aangespoord om bijvoorbeeld koffiebekertjes te hergebruiken en de lichten in een ruimte uit te doen als er niemand aanwezig is.

Onder de organisaties die meedoen aan de campagne en de actie zijn het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het Maastricht UMC+ en zorginstelling De Zellingen in onder meer Capelle aan den IJssel.

Niet alle lichten in een ziekenhuis of zorginstelling kunnen zomaar uit, erkent Milieuplatform Zorgsector. “Zorg gaat immers 24 uur per dag door.”

Woensdag het licht uit

Als instellingen woensdag de lichtreclames op het dak, lantaarnpalen op de parkeerplaats of de lampen in de entreehal uitzetten, is dat al “een mooi gebaar”. (ANP)