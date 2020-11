‘Eén op de zeven Nederlandse jongeren heeft depressieve klachten’

Interessant voor u

Blog

Opinie

Twee voor twaalf voor de onmisbare ondernemende specialist

De financiële performance van de Nederlandse ziekenhuizen die wij jaarlijks onder de loep nemen, gaat verder dan slechts rapporteren over wat wij in de achteruitkijkspiegel zien. Het belangrijkste doel van de BDO-benchmark, alweer voor het twaalfde jaar op rij, is het bevorderen van de veerkracht van de Nederlandse ziekenhuizen, stellen Chris van den Haak en Vincent Eversdijk.