1SociaalDomein en jb Lorenz bundelen krachten

1SociaalDomein en jb Lorenz, expertbureau op het gebied van domeinoverstijgende samenwerking in en rond de zorg en het sociaal domein, gaan strategisch samenwerken. Ze willen “pragmatische oplossingen bieden voor professionals in het sociaal domein en de zorg”.

1SociaalDomein biedt technische oplossingen in de vorm van een online platform, terwijl jb Lorenz de expertise in huis heeft om domeinoverstijgende samenwerking te faciliteren. Ze willen per regio maatwerk gaan aanbieden. Ze richten zich vooral op implementatie van IZA- en GALA-plannen.