20 miljoen subsidie voor ontmoetingsruimte bij geclusterde ouderenwoningen

De overheid stelt 20 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het maken van een ontmoetingsruimte in woonvormen voor ouderen. De subsidie kan gebruikt om een dergelijke ruimte in nieuwe en bestaande gebouwen te realiseren.

De subsidie is beschikbaar voor alle initiatiefnemers van woonvormen voor ouderen, zoals woningcorporaties, burgerinitiatieven, zorgaanbieders en private partijen. Naar verwachting is de subsidie beschikbaar vanaf eind dit jaar.

December

In september wordt de regeling ter consulatie aangeboden. Vervolgens wordt de regeling volgens de huidige planning in oktober gepubliceerd in de Staatscourant om in december open te worden gesteld.

Knelpunt

De financiering van een ontmoetingsruimte bij geclusterde ouderenwoningen is vaak een knelpunt geweest, terwijl ouderen wel graag bij elkaar wonen én de mogelijkheid willen hebben om elkaar te ontmoeten.