200.000 medewerkers overwegen vertrek uit zorg door vele agressie

40 procent van de zorgmedewerkers zag zijn mentale gezondheid verslechteren sinds corona. Dat komt vooral omdat de agressie van patiënten en familie sterk is gestegen. Hierdoor overweegt 16 procent van het personeel serieus uit de zorgsector te stappen: dat zijn 200.000 mensen.

Dat blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar VGZ, Stichting IZZ en platform voor mentaal welzijn OpenUp bij 500 zorgmedewerkers. Twee op de drie mensen ervaart agressie op de werkvloer. Gevolg is dat maar liefst een vijfde zich onveilig voelt op het werk. Dat heeft grote impact op het welzijn van het personeel: ruim 60 procent heeft last van stress en frustratie over de situatie.

Extra beveiligers

De agressie kent vele vormen: verbale en fysieke agressie, intimidatie, vernielingen, pesten en discriminatie. Een deel ervan vindt plaats in de hal en de gangen in het ziekenhuis door bezoekers van niet-coronapatiënten. Die moeten soms gewezen worden op naleving van de coronaregels. Scheldpartijen zijn in veel ziekenhuizen aan de orde van de dag. Vele ziekenhuizen hebben extra beveiligers moeten inhuren.

“Ik ben niet verbaasd”, aldus Marjo Vissers-Kuijpers, divisievoorzitter Zorg bij VGZ. “In de ziekenhuizen hebben de verpleegkundigen het zwaar, omdat ze naast reguliere zorg ook coronazorg moeten leveren aan patiënten die door de coronaregels weinig bezoek mogen ontvangen. Steun die familie normaal gesproken geeft, moet nu van de verpleegkundigen komen. Zij en de huisartsen krijgen te maken met meer ernstig zieke patiënten, wat complexere en intensievere zorg vraagt.”

Mensen zijn moe

Een begeleider in de gehandicaptenzorg zegt in het onderzoek dat corona een “versnellende factor” is: “Mensen zijn moe. Ze kunnen thuis niet meer ontspannen. Dan ben je twee dagen vrij, maar zit je aan te hikken tegen een rit van negen dagen achter elkaar werken daarna. En dat omdat collega’s zijn uitgevallen vanwege corona.” Hij heeft kort geleden ontslag genomen.

Wat hem stoorde is dat er door de leiding van zijn instelling niet werd geluisterd naar zijn klachten. Dat strookt met de bevindingen van het IZZ-onderzoek: ondanks de mentale impact van corona en agressie, bespreekt slechts 40 procent van de medewerkers hun zorgen met hun leidinggevende.

Zorgelijk

“Deze resultaten zijn zorgelijk”, aldus Anouk ten Arve, programmamanager van IZZ, het ledencollectief van mensen in de zorg. “Hoe moet dit op de middellange termijn? Want als corona geen acuut gezondheidsrisico meer vormt voor de bevolking en Nederland weer gewoon doorgaat, is de stress voor de zorg niet voorbij. Dan volgt de uitgestelde zorg voor niet-coronagevallen.”

Op Zorgvisie een interview met Ten Arve: wat kunnen medewerkers en leidinggevenden doen aan de agressie? “Ga ten eerste met elkaar in gesprek. Dan vind je eerder een oplossing.”

Op 11 mei is er een webinar voor zorgmedewerkers en leidinggevenden in de zorg: ‘Omgaan met agressie’.