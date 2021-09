200 coronapatiënten op IC’s, stijging coronabesmettingen

Interessant voor u

Nieuws Gommers: ‘Uitstroom IC-personeel brengt reguliere zorg winter in gevaar’ De grote uitstroom van IC-medewerkers van de afgelopen maanden brengt de reguliere zorg de komende winter in gevaar. Dat zegt NVIC-voorzitter Diederik Gommers. "Dit probleem is nauwelijks op te lossen." Lees verder

Nieuws Utrechtse ggz-aanbieders pakken wachtlijsten aan GGz Centraal en Altrecht slaan samen met andere Utrechtse zorgaanbieders de handen ineen om de wachtlijsten terug te dringen. Op 1 september werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Lees verder

Nieuws Zorg terughoudend over registreren vaccinatiestatus Zorgorganisaties zien weinig heil in het voornemen van het demissionair kabinet om werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registreren. "Los van het feit dat wij dit wel als degelijk indirecte dwang beschouwen en los van onze grote zorgen wat dit betekent in de praktijk en in praktische zin: het gaat niet helpen om de laatste paar procent werknemers in de zorg te overtuigen", stelt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Lees verder

Nieuws Zorgverzekeraar CZ verandert werkwijze na kritiek AP Zorgverzekeraar CZ verandert de werkwijze bij machtigingsaanvragen. CZ voldoet daarmee aan de last onder dwangsom die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in februari 2020 had opgelegd. Lees verder