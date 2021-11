Zorgen bij Jeugdautoriteit over continuïteit jeugdhulp

Uit recente onderzoeken van de Jeugdautoriteit (JA) blijkt dat de beschikbaarheid en continuïteit van de jeugdhulp in het gedrang komt. JA adviseert dat wordt bijgestuurd op drie cruciale zaken: tijdige en passende zorg, personeel en kosten.

Binnen het jeugdhulpstelsel is teveel diversiteit ontstaan in vormen van inkoop, contracten, tarieven, aanbestedingsvormen en verantwoordingseisen. Vereenvoudiging en terugdringen van administratieve lasten is nodig om meer tijd en aandacht voor zorginhoud en kwaliteit van zorg te kunnen hebben, concludeert JA.

Krapte

Daarnaast blijkt dat er in de jeugdhulp geen goed zicht en heldere regie is op in-, door- en uitstroom van cliënten. Dat leidt ertoe dat partijen slecht kunnen sturen op tijdige en passende zorg. Daarom is er behoefte aan meer inzicht in de feiten, op basis waarvan meer en slimmer regie op het aanbod van jeugdhulp – en daarmee op wachttijden en wachtlijsten – kan worden gevoerd. Tenslotte stelt JA dat alle partners in het stelsel zich moeten voorbereiden op een zodanige krapte op de arbeidsmarkt dat de continuïteit van jeugdhulp niet kan worden gegarandeerd.

De Jeugdautoriteit voerde een verdiepingsonderzoek uit bij 68 jeugdhulpaanbieders en liet een extern onderzoek uitvoeren naar het zorglandschap van de twaalf Nederlandse orthopedagogische behandelcentra. De onderzoeksrapporten zijn op 22 november door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aangeboden aan de Tweede Kamer.