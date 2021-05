Weekgemiddelde blijft dalen: 2134 nieuwe coronagevallen

Het RIVM meldt maandag 2134 nieuwe coronagevallen. Dat is zelfs voor een maandag een laag aantal. Ook het weekgemiddelde is opnieuw afgenomen en komt voor het eerst sinds lange tijd onder de 3000 gevallen uit.

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt de laatste weken in rap tempo af. Op tweede pinksterdag werden 2736 nieuwe besmettingen gemeld, de maandag daarvoor 2865. Op maandag 10 mei waren het er nog 5865. Ook op weekniveau daalt het aantal positieve tests snel. Zo werden in de zeven dagen van 4 tot en met 10 mei in totaal 49.196 nieuwe coronagevallen gemeld. Tussen vorige week dinsdag en deze maandag waren dat er nog maar 20.777.

Laagste aantal sterfgevallen sinds september

Maandag werden twee nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt meestal een tijdje voor het overlijden van een coronapatiënt wordt geregistreerd. In de afgelopen week werden 70 sterfgevallen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doorgegeven en dat is het laagste aantal op weekniveau sinds 25 september.

Rotterdam meeste positieve tests

Afgelopen etmaal kwamen in de gemeente Rotterdam de meeste nieuwe positieve tests aan het licht, namelijk 94. In Amsterdam waren dat er 88. Den Haag (64), Bergen op Zoom (53) en Haarlemmermeer (34) sluiten de top 5 af. De laatste keer dat alle gemeenten in het land minder dan honderd positieve tests hadden was op 8 en 9 februari, maar toen waren de teststraten gesloten vanwege sneeuwval. De laatste keer daarvoor dat alle gemeenten onder de grens van honderd besmettingen kwamen, was op 3 september.

In vijftig gemeenten zijn geen coronagevallen vastgesteld. Een daarvan is de middelgrote gemeente Gouda (meer dan 73.000 inwoners). De GGD Hollands Midden, waar Gouda onder valt, bevestigt dat er geen positieve tests zijn doorgegeven, en dat er geen sprake was van een storing. De laatste keer dat er in Gouda geen nieuwe coronagevallen aan het licht kwamen was op 25 juli vorig jaar. (ANP)