230.000 minder ziekenhuisopnames in coronajaar 2020

Nederlandse ziekenhuizen hebben in het eerste coronajaar 2020 bijna 230.000 minder patiënten opgenomen dan een jaar eerder. In totaal waren er dat jaar 2,7 miljoen opnamen, een daling van 12 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door de coronapandemie stelden ziekenhuizen massaal de overige zorg uit. Volgens het statistiekbureau is dat een van de redenen voor de afname, die onder alle leeftijdsgroepen te zien was. De instroom van covidpatiënten drukte zwaar op de sector. Niet alleen omdat een deel van hen zeer ernstig ziek was door het virus en intensieve zorg nodig had, maar ook omdat ze geïsoleerd van anderen verzorgd en behandeld moesten worden.

Daling bij alle diagnosegroepen

In totaal werden in 2020 ruim 40.000 mensen opgenomen bij wie de hoofddiagnose corona was. De daling van het totale aantal ziekenhuisopnames was dus bijna zes keer zo hoog als het aantal opgenomen coronapatiënten.

Bij vrijwel alle soorten behandelingen nam het aantal ziekenhuisopnames af. In de categorie planbare ingrepen was de daling sterker dan in de acute aandoeningen. Het aantal dagopnamen wegens kanker bleef vrijwel gelijk, maar het aantal opnames met minimaal één overnachting daalde in deze categorie wel met 10 procent.

Hartinfarct

Veel minder sterk daalde het aantal opnames wegens hartinfarcten: dat lag slechts 2 procent lager dan het gemiddelde in de drie jaar ervoor. Ziekenhuizen namen ook ongeveer evenveel mensen op die door een beroerte waren getroffen dan in de jaren voordat het coronavirus zijn intrede deed.

Een scherpe daling was te zien bij andere luchtwegaandoeningen en infectieziekten dan corona. Zo nam het aantal overige infectieziekten af met 28 procent. Een nadere verklaring geeft het CBS daar niet voor. Uit eerdere onderzoeken blijkt wel dat door maatregelen, zoals afstand houden en handen wassen, ook andere ziekteverwekkers dan het coronavirus zich minder makkelijk konden verspreiden. (ANP)