Per september start Mark Janssen in de raad van toezicht van Philadelphia. Naast rvt-lid zal hij ook voorzitter van de auditcommissie zijn.

Dat meldt Philadelphia op 13 juli. Janssen volgt Koos Boot op, die acht jaar in de raad van toezicht heeft gezeten. Mark Janssen is lid van de raad van bestuur van het Radboudumc in Nijmegen en heeft bestuurlijke ervaring van ziekenhuizen tot ouderenzorg en van kraamzorg tot medische hulpmiddelen.

“Mark is een ervaren bestuurder in de zorg met veel kennis en ervaring in het financiële domein, en een plezierige persoon om mee samen te werken”, zegt Monique Verdier, voorzitter raad van toezicht.