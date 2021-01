24 miljoen voor suïcidepreventie

De samenwerkingspartners, waaronder MIND, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP), Jeugdzorg Nederland, COC Nederland, ProRail, UWV, GGD-GHOR en de VNG, streven ernaar om het aantal suïcidepogingen en suïcides te verminderen. De doelen van het akkoord zijn onder andere om het taboe rond zelfmoordgedachten op te heffen, professionals te trainen om deze gedachten te signaleren en actie te ondernemen.

Vijf zelfdodingen per dag

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan zelfdoding. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging, van wie er veertig terechtkomen op de spoedeisende hulp. Het aantal suïcides stijgt al enige jaren niet meer, meldt het ministerie.

Persoonlijk drama

Staatssecretaris Paul Blokhuis zegt in het persbericht: “Het is verschrikkelijk als mensen gedreven door wanhoop en vaak in eenzaamheid zelfdoding als enige oplossing zien. Elke suïcide is een persoonlijk drama met grote impact op de nabestaanden, naasten en de eventueel betrokken (zorg)professionals. Het terugdringen van suïcides is complex en vergt een lange adem. De afgelopen jaren zijn al veel goede stappen gezet in het kader van suïcidepreventie. Het doel van deze derde Landelijke Agenda is om met een netwerkaanpak een stap verder te zetten op het terrein van suïcidepreventie.”

“Ik heb er vertrouwen in dat we met een integrale aanpak een stap dichter komen bij het doel om het aantal suïcides terug te dringen en zal me hiervoor onverminderd blijven inzetten. Immers, in een samenleving waarin het uitgangspunt is dat iedereen er mag zijn, is iedere suïcide er een te veel.”