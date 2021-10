25.000 mensen demonstreren in Amsterdam tegen coronaregels

Interessant voor u

Nieuws Kwetsbare vrouwen krijgen via de rechter verplichte anticonceptie De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, die sinds begin vorig jaar van kracht is, maakt het mogelijk om vrouwen met ernstige psychiatrische problemen verplicht anticonceptie op te leggen. Vier rechtbanken hebben het afgelopen jaar voor minstens zes kwetsbare vrouwen een zorgmachtiging voor verplichte anticonceptie afgegeven, meldt de Volkskrant. Lees verder

Nieuws Meester Kackadorisprijs 2021 voor het Artsen Covid Collectief De jaarlijkse Meester Kackadorisprijs is dit jaar toegekend aan het Artsen Covid Collectief omdat ze het het medisch beroep in diskrediet brengen door stelselmatig het nut in twijfel te trekken van de reguliere aanpak van de covid-pandemie, meldt de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Lees verder

Nieuws Korrie Louwes: ‘Zelfs de meest basale dingen zijn niet geregeld in de jeugdbescherming’ De rol van de inspectie veranderde tijdens de coronacrisis. Aanspreekpunt corona binnen het IGJ, Korrie Louwes, vertelde hierover in de podcast Voorzorg, aan de vooravond van haar vertrek als hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg. Ook was ze in haar periode erg kritisch op de jeugdzorg. Lees verder

Nieuws Reinier Haga Groep vervangt directeur LangeLand Ziekenhuis Pier Eringa (60) is per 1 oktober benoemd tot interim-directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis. Hij wordt daarmee tevens lid van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG), die midden in een moeizame terugdraaiing van de fusie zit. Lees verder