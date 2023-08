Streekziekenhuis Koningin Beatrix sluit zich aan bij de Green Deal

Hiermee geeft ze namens het ziekenhuis aan dat zij zich inzet voor een duurzame toekomst en wil bijdragen aan een gezondere leef- en werkomgeving.

SKB

Het SKB behaalde in het najaar van 2022 al de milieuthermometer zilver, maar de maatregelen gaan nu nog een stap verder. Het ziekenhuis richt zich op vijf onderdelen om de duurzaamheid in de organisatie te borgen en haar impact op het milieu verkleinen.

Gezondheidsbevordering

Het SKB start een vitaliteitsprogramma op om de gezondheid van haar medewerkers te bevorderen. In dit programma is onder andere aandacht voor plantaardige voeding, bewegen, slaap en mentale gezondheid. Daarnaast wordt er een mobiliteitsplan in werking gesteld om de CO2 uitstoot van het woon-werkverkeer van en naar het ziekenhuis te verminderen. Binnen de zorgsector zorgt mobiliteit namelijk voor 22 procent van de totale CO2 uitstoot.

Bewustwording creëren

Bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, en binnen de huidige opleidingen in de zorgsector is veel aandacht voor de impact van de zorg op het klimaat en andersom. Aankomende zorgprofessionals beschikken daarmee over een sterker omgevingsbewustzijn. Het SKB verwacht hier veel profijt van te hebben in de toekomst, omdat het nu vooral leunt op een groep sterk intrinsiek gemotiveerde medewerkers.

CO2 uitstoot verlagen

Het SKB wil in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan ze nu doet, en in 2050 wil ze volledig klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat een groot deel van de energiehuishouding wordt aangepast. Ze isoleert en vervangt het dak en de ramen, om weglekken van energie tegen te gaan. Daarnaast wordt gekeken naar alternatieven voor het huidige verwarmingssysteem, deze werkt nu nog op gas. Het ziekenhuis maakt keuzes op basis van een strategisch vastgoedplan. Hiermee wordt de verduurzaming van het gebouw gefaseerd binnen de (inter)nationaal afgesproken termijnen gerealiseerd.

Circulaire zorg

Het SKB heeft zich als doel gesteld om in 2050 maximaal circulaire zorg te bieden. Een tussendoel is een afname van 50% grondstofverbruik in 2030. Ze heeft hiervoor een grondstoffenanalyse laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat een groot deel van het afval binnen het ziekenhuis restafval is. Dit kan nog beter gescheiden worden. Ook heeft het ziekenhuis een plan opgesteld waarmee ze haar swill afval met 80 procent reduceert ten opzichte van 2021. Swill afval is voedsel dat is ingekocht, maar niet geconsumeerd.

Milieubelasting door medicatie verminderen

Veel overgebleven medicatie komt op dit moment in het milieu terecht, omdat het wordt weggegooid door de gebruiker. Het ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren al diverse interventies doorgevoerd om het effect van medicatie op het milieu te verkleinen. Zo kunnen patiënten de medicatie teruggeven aan het ziekenhuis, en waar mogelijk wordt het hergebruikt. In het kader van de kwaliteitseisen is elke individuele tablet op een strip voorzien van een code en een houdbaarheidsdatum.