Almelo eist 3 ton van failliete zorgaanbieder

Almelo vorderde de subsidie terug vanwege vermeende kwaliteitstekortkomingen in de geleverde zorg. De moeder en dochter, eigenaren van Twenty4 Wonen, melden een belastingschuld van circa twee ton, deels door uitgestelde coronasteun.

Brand

De kleinschalige zorginstelling bood onder de naam Insieme Cura 24-uurs zorg, begeleid wonen en ambulante zorg aan volwassenen met een indicatie via de Wet langdurige zorg (Wlz). Problemen stapelden zich op na een brand in september en het uitblijven van loon voor het personeel in november. De financiële problemen werden verergerd door de belastingclaim en terugvordering van zorgsubsidie door de gemeente Almelo, die al in 2019 een onderzoek naar de zorgkwaliteit had ingesteld.

Ondanks bezwaar van Twenty4 Wonen en lopende procedures, werden recent signalen van kwaliteitsproblemen gemeld. De gemeente Almelo, hoewel officieel geen partij, handelde snel om via het Zorgkantoor acht kwetsbare cliënten elders onder te brengen en dakloosheid te voorkomen.