Meer tandartsen dan ooit, maar wachtlijsten groeien

Daar is soms zelfs sprake van een overschot aan tandartsen. Zo werft 31 procent van de praktijken in Amsterdam, Groningen en Rotterdam nog actief naar nieuwe patiënten, omdat ze er eigenlijk te weinig hebben

Buiten de grote steden is het beeld heel anders, al zijn de regionale verschillen groot. De grootste problemen spelen zich af in Zuid-Nederland. 37 procent van de praktijken aldaar, zei ‘ja’ op de vraag of ze een patiëntenstop hebben. In Oost-Nederland was dat iets lager (36 procent), in Noord-Nederland 29 procent. (ANP)