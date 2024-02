De Van der Hoeven Kliniek in Utrecht heeft een medewerker op staande voet ontslagen omdat die buiten werktijd in de kamer van een patiënt is aangetroffen. Dat heeft de instelling voor klinische forensische psychiatrie vrijdag bekendgemaakt.

Ontslag medewerker tbs-kliniek om bezoek patiënt buiten werktijd

Hiermee heeft de medewerker in strijd gehandeld met het integriteitsbeleid, volgens de kliniek. “Het vertrouwen van collega’s en patiënten is door het gedrag van de medewerker geschaad en de veiligheid binnen de kliniek is in gevaar gebracht.”

Na de ontdekking is een extern onderzoek gestart. Ook zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen op de hoogte gesteld.

In een verklaring laat de kliniek verder weten dat medewerkers en patiënten veel tijd met elkaar doorbrengen voor de behandeling. “Dit mag er echter nooit toe leiden dat medewerkers de grens van professionaliteit overschrijden.”

In de Van der Hoeven Kliniek worden onder anderen mensen behandeld die door de rechter een tbs-maatregel opgelegd hebben gekregen. (ANP)