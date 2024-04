Boetes voor apotheken vanwege illegale handel

Het ging om verschillende geneesmiddelen met een gezamenlijke omzetwaarde van 2,2 miljoen euro. De betrokken apotheken en groothandel moeten tot 22.500 euro aan boetes betalen.

Doorverkopen

De illegale handel had grotendeels plaats in de periode 2019-2021. “De apotheken kochten geneesmiddelen in bij Nederlandse farmaceutische groothandels. In plaats van ze aan hun patiënten te verstrekken, verkochten zij deze door aan een andere groothandel. Die groothandel verkocht de geneesmiddelen vervolgens weer aan een andere groothandel, waarna ze naar Duitsland en Engeland gingen”, vertelt de IGJ.

Dure geneesmiddelen

Het waren dure geneesmiddelen, die in Duitsland en Engeland nog veel duurder zijn. “Apotheken en groothandel maakten met deze illegale doorverkoop grote winsten”, constateerde de inspectie.

Een apotheek mag medicijnen aan individuele klanten verkopen maar niet aan groothandels. Daarnaast mogen geneesmiddelen die bedoeld zijn voor patiënten in Nederland niet zonder vergunning worden doorverkocht naar het buitenland. Bovendien worden geneesmiddelen die buiten het reguliere distributiekanaal worden verhandeld, beschouwd als een risico voor de patiënt, want de kwaliteit en veiligheid van deze geneesmiddelen kan niet meer worden gegarandeerd.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek naar deze apotheken en groothandel is het vervolg van een eerder onderzoek in 2021 en 2022. Toen werden boetes opgelegd aan dertien apotheken en een groothandel. Tijdens dat onderzoek zag de IGJ dat ook de naam van een andere groothandel werd genoemd en startte een vervolgonderzoek. Naar aanleiding daarvan is opnieuw handhavend opgetreden. (ANP/IGJ)