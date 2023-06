320 zorgorganisaties sluiten groen energiecontract

Intrakoop bundelde de energievraag van de 320 zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen en instellingen in de ouderenzorg, ggz, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Het gaat om de helft van het totale energieverbruik in de zorg en om bijna 1 procent van het totale Nederlandse energieverbruik. “Met deze nieuwe overeenkomst kiezen de zorgorganisaties opnieuw voor volledig groene stroom. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de Green Deal om de zorg verder te verduurzamen en de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen”, reageert Ruud Plu, directeur-bestuurder bij Intrakoop.

Flexibele voorwaarden

Eneco is als winnaar uit de bus gekomen van de aanbesteding voor nieuwe energiecontracten voor de zorg. Daarbij was het een harde garantie dat alle elektriciteit groen wordt opgewekt met Europese of Hollandse wind. Naast 1 terawatt aan groene stroom gaat het ook om 200 miljoen m3 aardgas.

Met de gezamenlijke en gespreide inkoop van energie bij Eneco worden risico’s op hoge energieprijzen beperkt. Ook profiteren zorgorganisaties van een aantal flexibele voorwaarden bij het gebruik. Zo kunnen zorgorganisaties die fors investeren in verduurzaming – en daardoor een lager energieverbruik hebben – zonder boete of hogere prijzen minder energie gaan afnemen.