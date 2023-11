De 55-jarige ex-fysiotherapeut Bennie Z. uit Emmer-Compascuum is voor het aanranden en verkrachten van dertien cliënten in zijn toenmalige praktijk in Klazienaveen veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Daarnaast heeft de rechter Z. een beroepsverbod van acht jaar opgelegd.

De vrouwen lagen naakt op de behandeltafel van Z. toen zij onzedelijk werden betast. Twee vrouwen werden verkracht doordat Z. met zijn vingers binnendrong.

De straf valt lager uit dan de geëiste zes jaar cel voor het misbruiken van zestien cliënten. De rechtbank achtte drie aanrandingen niet bewezen. De rechter kon in die gevallen niet vaststellen of Z. als therapeut bewust de intieme delen had aangeraakt; het zou ook per ongeluk kunnen zijn gegaan tijdens de behandeling. (ANP)