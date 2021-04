3,9 miljoen prikken gezet

Dashboard

In de aanpassing van het dashboard, waar eerst 3,2 miljoen prikken werden gemeld, zijn achterstanden weggewerkt. Sinds afgelopen zaterdag was het cijfer niet meer bijgewerkt, terwijl er wel twee volle dagen is geprikt. Ook waren de vaccinaties met AstraZeneca al tien dagen niet bijgewerkt, terwijl 60-plussers die wel kregen.

Verspilling

Bovendien werd er tot nu toe van uitgegaan dat huisartsen zo’n 5 procent van de vaccins verspilden. Volgens het RIVM is de aanname veel te ruim. Het instituut gaat met terugwerkende kracht uit van een verspilling van 1 procent.

3 miljoen mensen

In totaal hebben ongeveer 3 miljoen mensen hun eerste prik gekregen. Van hen hebben ruim 800.000 ook de tweede inenting achter de rug. Meer dan 2,2 miljoen prikken werden gezet door GGD’en. Ongeveer 880.000 coronavaccins werden gegeven in instellingen inclusief ziekenhuizen, en ruim 750.000 in huisartsenpraktijken.

Voorraad

Nederland kreeg vorige week 487.890 doses vaccin van Pfizer/BioNTech binnen, AstraZeneca leverde 55.440 doses. Een week daarvoor waren dat er een stuk meer. Toen kwamen er in totaal meer dan 900.000 doses coronavaccin binnen.

Op zondag 11 april waren er in totaal ongeveer 4,3 miljoen vaccins geleverd en beschikbaar, waarvan er tot en met zondag bijna 3,8 miljoen zijn gezet. Dat zou betekenen dat er ongeveer een half miljoen vaccins ‘op de plank’ liggen, de vaccins die wel zijn geleverd maar nog niet zijn gebruikt. (ANP)