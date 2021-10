4,8 miljoen Nederlanders geven toestemming voor orgaandonatie

De groep Nederlanders die toestemming geeft voor orgaandonatie na overlijden is sinds de invoering van de nieuwe donorwet flink gegroeid. In juli 2021 stemden 4,8 miljoen mensen hier expliciet mee in. Dat zijn er bijna een miljoen meer dan begin 2020, zo meldt het statistiekbureau CBS. Ook het aantal mensen dat geen toestemming gaf, nam toe.

De nieuwe donorwet regelt vanaf juli 2020 dat alle inwoners van achttien jaar of ouder in het Donorregister worden opgenomen. Ze kunnen al dan niet toestemming geven voor donatie. Orgaandonors kunnen aangeven bepaalde organen of weefsels niet te willen doneren. In het register komt te staan dat mensen “geen bezwaar tegen orgaandonatie” hebben als ze geen keuze doorgeven.

Orgaandonatie

Dat laatste is het geval bij 3,3 miljoen Nederlanders. Verder hebben 1,5 miljoen mensen ervoor gekozen om een nabestaande of aangewezen persoon te laten beslissen over orgaandonatie als ze overlijden.

Jongeren

Halverwege dit jaar had driekwart van de inwoners van achttien jaar of ouder een keuze doorgegeven, oftewel 10,6 miljoen mensen. Vooral jongeren hebben nog geen keuze gemaakt. De groep die expliciet geen toestemming geeft voor donatie is gegroeid van 2,3 miljoen mensen aan het begin van 2020 naar 4,3 miljoen in juli 2021.

Toestemming

In de leeftijdsgroep van twintig tot zeventig jaar geeft een meerderheid van de mensen wel toestemming voor donatie. Bij tachtigplussers is juist het omgekeerde aan de hand. Vrouwen hebben vaker hun keuze vastgelegd in het Donorregister en stemmen ook relatief meer in met orgaandonatie vergeleken met mannen.

Biblebelt

Op Urk is het percentage mensen dat toestemming geeft voor orgaandonatie met 15 procent het laagst. Het percentage donors is ook relatief laag in veel andere gemeenten in de zogenoemde Biblebelt, waar veel orthodoxe protestanten wonen. In Oost Gelre en Rozendaal is het percentage dat toestemming geeft voor donatie het hoogst. (ANP)