489 signalen over zorgfraude bij IKZ

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn vorig jaar 489 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. Dat is 20 procent minder dan in 2019. Een van de oorzaken is dat in de eerste maanden van 2020 enkele partners door de coronapandemie minder fysieke controles bij zorgaanbieders konden afleggen.

Het aantal signalen over wijkverpleging en dagbesteding (Wmo) nam toe, aldus IKZ. De signalen gaan over 418 zorgaanbieders, waardoor er over een kleine deel meerdere gevallen over fraude werd gemeld. Bij driekwart van de zorgaanbieders kwam er in 2020 voor het eerst een signaal binnen over fraude.

IKZ heeft het rapport ‘Signalen fraude in de zorg 2020’ verstuurd naar minister Van Ark (VWS), die het op haar beurt heeft gedeeld met de Tweede Kamer. De fraude betreft vooral: valse indicaties, declareren van meer zorg dan geleverd, opvoeren van fictieve patiënten en leveren van onvoldoende zorg.

Zorgverzekeringswet

Over de Zorgverzekeringswet kwamen de meeste signalen binnen: 235. In vergelijking met 2019 is het aantal signalen over de Wmo en Wet langdurige zorg (Wlz) gedaald met 30 procent. Signalen van fraude in de Zvw gaan meestal over zorg in natura. Bij signalen over de Wmo, de Wlz of de Jeugdwet is meestal sprake van zorg gefinancierd met een pgb. Op nummer drie, vier en vijf staan: mondzorg, geneeskundige ggz en dagbesteding.

Niet-transparante bedrijfsconstructies

Wat IKZ opvalt is dat vorig jaar “regelmatig” signalen zijn binnengekomen over zorgaanbieders die failliet gaan en kort daarna opduiken met een nieuwe zorgorganisatie: “En vervolgens dezelfde modus operandi gebruiken.” Ook maken zorgaanbieders gebruik van niet-transparante bedrijfsconstructies, meent IKZ, waardoor er minder zicht is op geldstromen. Over enkele zorgaanbieders bestaan signalen over betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit.

Verschillende criteria

Het IKZ ontvangt alleen signalen die door de partners worden ingediend en heeft geen zicht op fraudesignalen bij andere organisaties. De partners hanteren verschillende criteria voor het indienen van een signaal, waardoor het IKZ niet alle fraude-signalen ontvangt. De ingediende signalen bevatten een aanwijzing voor fraude, maar er is (nog) geen bewijs van fraude. De cijfers uit het rapport geven daardoor niet alle vermoedelijke en feitelijk gepleegde fraude in de zorg weer.

In het IKZ werken acht partners samen: NZa, ZN, IGJ, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, FIOD, Belastingdienst, het CIZ en de VNG.