5.331 positieve coronatests, gemiddelde loopt verder op

De lijn van de corona-epidemie in Nederland gaat verder en verder omhoog. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld zo’n 5.272 mensen positief getest. Dat is het hoogste niveau sinds 27 juli, bijna drie maanden geleden. Het is de 25ste achtereenvolgende dag waarop het gemiddelde stijgt.

Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5.331 meldingen van positieve tests. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorige dagen, maar op maandagen is dat gebruikelijk. Precies een week geleden, op maandag 18 oktober, meldde het RIVM minder dan 3400 positieve tests en de maandag daarvoor 2.250.

Hoogste aantal

In de gemeente Amsterdam kregen 236 inwoners te horen dat het virus bij hen is vastgesteld. Dat is het hoogste aantal van het land. Rotterdam registreerde 201 positieve tests en in Den Haag kwamen 145 coronagevallen aan het licht. Daarna volgen Utrecht (82) en Eindhoven (73). In twaalf gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Positieve tests

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 36.902 positieve tests. Dat is bijna 50 procent meer dan in de zeven dagen ervoor.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met zes. Het gaat om twee inwoners van de gemeente Ede en verder om mensen uit Amsterdam, Almere, Veenendaal en Wageningen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms even duren voor het RIVM bericht krijgt dat een coronapatiënt is gestorven.

RIVM

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 71 sterfgevallen, gemiddeld zo’n tien per dag. Dat is gelijk aan het weektotaal op zaterdag, en dat was het hoogste niveau sinds 30 mei. (ANP)