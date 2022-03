5 procent minder vroege aanmeldingen hbo-opleidingen zorg

Voorzitter Maurice Limmen vertelt aan de krant dat er wel vaker fluctuaties zijn “maar natuurlijk wil je dit niet. Zeker niet in de zorg en onderwijs, dat zijn vitale beroepen.” De bestuursvoorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede zegt met name over verpleegkunde bezorg te zijn. “We kunnen het niet hebben dat we straks 20 procent minder personeel afleveren.”

Onzekerheid studiefinanciering

Mogelijk dat de terugloop te maken heeft met de onzekerheid over vergoedingen voor studenten. Nadat studenten jarenlang zelf meer hebben moeten betalen, gaat de studiefinanciering weer op de schop, maar daar is niet zo zoveel duidelijkheid over. Bij universiteiten is de terugloop niet te zien.