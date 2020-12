50PLUS wil voorrang voor zorgvrijwilligers bij vaccinatie

Lijsttrekker Liane den Haan: “Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen niet zonder de hulp van vrijwilligers. Doordat in sommige organisaties meer dan de helft van de vrijwilligers tijdelijk niet durft te komen, staat de zorg onder druk. Vanuit 50PLUS doen we daarom de oproep aan de politiek met betrekking tot het vaccinatieprogramma.”

Mensen met dementie

Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is dagbesteding volgens Den Haan van cruciaal belang. Zonder die opvang en begeleiding kunnen ze vaak niet thuis blijven wonen. Mantelzorgers raken uitgeput en kunnen het niet langer aan, en dan moet iemand naar een verpleeghuis verhuizen.

Dagbesteding

Liane den Haan: “Dagbesteding zorgt niet alleen voor een goede daginvulling voor mensen met dementie. Het is veel meer. Mensen die anders vooral thuis op de stoel zitten, hebben op deze manier sociale contacten, zijn in beweging en krijgen een paar keer per week een warme maaltijd. Laten we daarom met z’n allen doen wat we kunnen en zorgen dat deze mooie vorm van ondersteuning overeind blijft. En laten we vrijwilligers in zorg en welzijn zo snel mogelijk vaccineren, zodat zij veilig hun werk kunnen blijven doen.” (ANP)