8 procent Nederlanders zag in 2021 af van zorg vanwege kosten

In 2021 zag 8 procent van de mensen af van zorg vanwege de kosten. Dat zijn veel minder mensen dan in 2016; toen gold dit voor 16 procent van de Nederlanders. Wel gaf in 2021 een hoger percentage mensen aan twee maanden of langer op een afspraak met de medisch specialist te wachten dan in 2016: het percentage was in 2016 9 procent tegenover 14 procent in 2021.