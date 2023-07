80 specialistische jeugdhulpaanbieders vallen buiten de boot in Friese aanbesteding

In Friesland kunnen 152 zorgbedrijven specialistische jeugdhulp aanbieden, terwijl 80 andere bedrijven niet geselecteerd werden, meldt de Leeuwarder Courant . De cliënten van de afgewezen bedrijven krijgen zes maanden om hun zorgtrajecten af te ronden of naar alternatieve hulpverleners te zoeken.

De gemeente Leeuwarden meldde dat na juridische procedures 155 aanbieders zijn gegund. Eerder hadden 190 aanbieders zich ingeschreven voor jeugdhulp. Het selectieproces kende uitdagingen, met tientallen bezwaren en rechtszaken van zorgaanbieders die onduidelijke afwijzingen kregen.

Minder contractpartners

Het Sociaal Domein Fryslân (SDF) is verantwoordelijk voor inkoop en financiering van jeugdhulp en wilde het aantal contractpartners verminderen vanwege stijgende kosten en langere wachttijden. Het nieuwe stelsel zal pas in 2024 van start gaan vanwege de juridische procedures.

Het selectieproces is nu strenger en richt zich op preventieve maatregelen om jongeren eerder te helpen, zodat ze later minder intensieve en dure zorg nodig hebben. Creatieve en muziektherapie worden niet meer ingekocht, maar gemeenten kunnen aanvullende hulp zelf regelen of via zorgverzekeraars.