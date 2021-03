87 Ouderen overleden na coronavaccinatie

Dat meldt het bijwerkingencentrum Lareb in een nieuwe update over alle binnengekomen meldingen die door deskundigen bekeken zijn tot en met 28 februari 2021.

Het gaat om 71 ouderen van 80 jaar of ouder en 14 tussen de 65 tot en met 79 jaar; van twee is de precieze leeftijd niet bekend. Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot 26 dagen na de vaccinatie.

Lareb

Overlijden na vaccinatie betekent niet dat het overlijden is veroorzaakt door de vaccinatie, zo stelt het Lareb. Het beeld van de klachten na de vaccinatie en de onderliggende gezondheidsproblemen is heel verschillend. Sommigen kregen in de dagen na de vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen. Deze klachten zijn op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij enkele kwetsbare ouderen mogelijk wel hebben bijgedragen aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand. In een deel van de meldingen is er geen duidelijke verklaring voor het overlijden en de eventuele rol van de vaccinatie daarin.

Op dit moment ziet het Lareb in de meldingen geen patronen van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden. Tot nu zijn er 6.426 meldingen geweest met 31.534 bijwerkingen. Het zijn vooral bekende te verwachten bijwerkingen zoals spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen en reacties op de prikplek. De meldingen gaan over ongeveer 1,1 miljoen gegeven vaccins.

Vaccins

In totaal betreft het nu 6.426 meldingen met 31.534 vermoede bijwerkingen. Waarvan 5.799 meldingen na Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech), 386 meldingen voor het vaccin van Moderna en 159 bij AstraZeneca. Bij 82 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

In de bijsluiter van Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech) staat dat koorts iets vaker optreedt bij de 2e vaccinatie dan bij de 1e vaccinatie. Ook kwam koorts in de studies met het AstraZeneca vaccin vaker voor dan bij de andere vaccins.

Allergische reacties

Bij 39 meldingen waren er klachten die passen bij een heftige allergische reactie, waarvan 37 bij het vaccin van Pfizer/BioNTech, één bij Moderna en één bij AstraZeneca. Bij 14 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie. Bij de 25 andere meldingen waren er symptomen (zoals uitgebreide huiduitslag of zwelling rond de ogen of keel) die bij een heftige allergische reactie kunnen passen. De eerste symptomen van heftige allergische reacties begonnen meestal in de eerste 15-30 minuten na vaccinatie. Bij sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld. Heftige allergische reacties na een vaccinatie zijn zeldzaam, maar niet uit te sluiten. De richtlijn voor COVID 19 vaccinatie geeft aan dat na een heftige allergische reactie binnen 4 uren na vaccinatie de tweede vaccinatie niet gegeven mag worden.