89 procent van de huisartsen klaar voor pgo

De afgelopen weken was er een forse stijging van het aantal huisartsenpraktijken dat een koppeling heeft gerealiseerd tussen hun huisartsinformatiesysteem en pgo’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen). Momenteel is 89 procent van de huisartsenpraktijken binnen het OPEN-programma aangesloten op de Zorgaanbiederslijst (zal) van MedMij, aldus OPEN in een nieuwsbericht.

Pgo-aansluiting

Sinds september 2021 beschikken veel artsen over een pgo-aansluiting op hun huisartsinformatiesysteem (his). De huisartsenpraktijken zijn inmiddels bijna allemaal vindbaar via een pgo. Het duurt niet lang meer voordat bij al die huisartsen ook daadwerkelijk gegevens kunnen worden verzameld. De genoemde 89 procent is volgens OPEN een voorlopig percentage, “omdat de aanmeldingen nog steeds binnenkomen”. Het gaat dan om 4.195 van de 4.718 praktijken in Nederland. De verwachting is dat de beoogde 95 procent aansluitingen op de zal snel zal volgen.

Medische gegevens

Al 1,3 miljoen Nederlanders bekeken sinds 1 juli 2020 online hun medische gegevens bij de huisarts. 96 procent van de praktijken hebben online inzage in gebruik genomen. Steeds meer patiënten weten hun weg te vinden binnen het online portaal van hun eigen huisarts. Een patiënt kan bijvoorbeeld een afspraak met de arts beter voorbereiden en na afloop een gespreksverslag teruglezen. Dat geeft volgens OPEN een verbetering van de zorg. OPEN ondersteunt huisartsen en huisartsen-organisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).

Op orde

Alle partijen in de huisartsen-sector werkten samen om de hiervoor benodigde techniek en administratie op orde te krijgen. Eén van de stappen daarbij is een aansluiting op de zal. Ondanks dat inmiddels bijna alle huisartsen zijn aangesloten, blijkt dat het daadwerkelijk ophalen van gegevens met een pgo nog niet altijd vlekkeloos verloopt. Deze technische en administratieve problemen zijn bij het testen van de verschillende combinaties tussen huisartsinformatiesystemen en pgo’s in de praktijk aan het licht gekomen. De betrokken partijen zijn momenteel bezig om deze problemen op te lossen.