9263 nieuwe coronagevallen, cijfer hoog door eerdere storing

Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 49.646 meldingen van nieuwe coronagevallen gekregen. Dat komt neer op gemiddeld 7092 bevestigde besmettingen per dag. Door de storing was het gemiddelde gezakt van ongeveer 7500 naar ongeveer 7000.

Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 461 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Verder testten 420 Rotterdammers en 376 inwoners van Den Haag positief, gevolgd door Utrecht (155) en Eindhoven (153).

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 17. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Het duurt soms een tijdje voor het overlijden van een coronapatiënt wordt verwerkt en geregistreerd. En als mensen in het weekeinde sterven, wordt dit doorgaans in de loop van maandag doorgegeven aan het RIVM. Dat neemt de sterfgevallen dan mee in de cijfers van dinsdag. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 127 sterfgevallen, wat neerkomt op ongeveer 18 per dag. Begin januari, rond de start van de vaccinatiecampagne, waren er dagen met meer dan 150 sterfgevallen.

Sinds het begin van de uitbraak in Nederland zijn ruim 1,5 miljoen mensen positief getest. Van ruim 17.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. (ANP)