RIVM: Meeste nieuwe sterfgevallen en patiënten in Zuid-Holland

Provincies in het noorden en oosten van het land hebben in de afgelopen weken amper nog nieuwe sterfgevallen en ziekenhuisopnamen gezien door het coronavirus. Dat meldt het RIVM in zijn nieuwste update, waaruit ook blijkt dat nog eens drie mensen zijn gestorven door het coronavirus. Daarmee is het aantal sterfgevallen opgelopen tot 6081. Het werkelijke dodental ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest op het virus.

GGD’en hebben elf nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Daarmee komt het totaal aantal opnames op 11.846. Onder deze nieuwe meldingen zijn twee mensen die in mei in een ziekenhuis kwamen te liggen en iemand die al half maart werd opgenomen. Het virus is vastgesteld bij nog 116 mensen. Dat totaal is gestegen naar 49.426.

Alle drie de overledenen zijn afgelopen woensdag gestorven. Het aantal dagelijkse sterfgevallen zit al bijna twee weken tussen één en vijf. Afgelopen zaterdag is voor zover nu bekend slechts één persoon overleden, het laagste aantal sinds begin maart.

Provinciale verschillen

In Overijssel, Groningen en Friesland is de afgelopen twee weken niemand overleden en niemand in een ziekenhuis opgenomen. Zeeland, Flevoland en Drenthe hebben ook al twee weken geen ziekenhuisopnames meer, maar nog wel een enkel sterfgeval. De meeste nieuwe gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen gebeuren in Zuid-Holland.

Een procent test positief

Van maandag tot en met donderdag hebben iets meer dan 34.000 mensen zit laten testen op het coronavirus. Dat leverde 358 besmettingen op, oftewel één besmetting op elke honderd uitgevoerde tests. In de vorige weken lag het percentage positieve tests hoger. Vorige week had 1,6 procent van alle geteste mensen het coronavirus onder de leden, de week daarvoor 2,1 procent. (ANP)