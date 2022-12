Aad de Groot: Zorgverzekeraars medeschuldig aan mijden tandarts

Zorgverzekeraars zijn medeschuldig aan het feit dat Nederlanders minder naar de tandarts gaan, zegt Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW. “Mensen kijken vooral naar de centen en niet naar wat hun gezondheid vraagt”, aldus De Groot in een podcast van ANP. “Dat is ook logisch, want zeker de laatste jaren heeft iedereen elke euro om moeten draaien.”

Hij reageert op een peiling van Pricewise waarin een vijfde van de ondervraagden die alleen een basisverzekering had afgesloten voor 2020 daar nu spijt van had. Doordat ze geen aanvullende verzekering hadden, meden ze een gang naar de tandarts of fysiotherapeut.

Preventieve zorg

Een slechte zaak, vindt De Groot. “Als mensen dat mijden betekent dat in eerste instantie dan ze soms veel zwaardere klachten krijgen dan wanneer ze twee keer per jaar voor controle naar de tandarts zouden gaan. Eigenlijk is de tandartszorg de meest bewezen vorm van preventieve zorg van alle zorgsoorten. Als je naar de tandarts gaat en je controles laat doen, blijft niet alleen je gebit veel beter, maar je algehele gezondheid blijft veel beter.” Hetzelfde geldt voor fysiotherapie, denkt hij.

Voorlichting

De Groot vindt dat zorgverzekeraars ook zich te veel richten op de financiële kant terwijl ze veel meer een rol zouden moeten hebben qua voorlichting, bijvoorbeeld over wat de gevolgen zijn van een keuze voor een bepaalde verzekering. De bestuurder krijgt steeds meer brieven van mensen die toch een bepaalde behandeling nodig hebben waar ze geen verzekering voor hebben en DSW vragen de behandeling uit coulance toch de behandeling te betalen.