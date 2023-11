Aan de Bijwerkingenweek doen dit jaar 88 landen mee

Maandag begint weer de internationale Bijwerkingenweek, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit keer nemen 88 landen deel. In ons land werken het Bijwerkingencentrum Lareb en Medicijnautoriteit CBG altijd mee.

Vorig jaar werden er bij het Lareb, hét loket daarvoor, 80.000 (vermoedelijke) bijwerkingen van medicijnen gemeld, 85 procent door patiënten zelf, de rest door zorgverleners.

Het blijft erg belangrijk om eventuele bijwerkingen te melden, ook al zijn goedgekeurde medicijnen natuurlijk altijd al gecontroleerd. “Sommige bijwerkingen ontdekken we pas wanneer veel verschillende mensen een medicijn gebruiken. Het kan ook zijn dat bijwerkingen pas na langdurig gebruik van een medicijn ontstaan. Of doordat een medicijn in combinatie met andere medicijnen wordt gebruikt”, aldus het CBG.

“Daarom is het belangrijk om altijd je bijwerking te melden. Zo kunnen wij de veiligheid van een medicijn goed in de gaten houden en actie ondernemen wanneer nodig”, benadrukt de autoriteit.

Iedereen mag zo’n melding doen (via mijnbijwerking.nl), patiënt, consument, arts, verpleegkundige en apotheker, en over medicijnen met én zonder recept. (ANP)