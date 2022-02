Aan de slag met duurzame zorg: stel hier uw vragen

De groene zorgrevolutie is niet meer te stoppen. Green teams en kennisplatforms rijzen als paddenstoelen uit de grond. Wat staat zorgorganisaties in de weg om met duurzaamheid aan de slag te gaan? En welke tips en tools leiden tot een succesvolle groene koers? Die en veel meer vragen komen aan bod tijdens het vraaggesprek tussen Bertine Lahuis, Jan Holsappel en redacteur Laura van Elst.

Inmiddels zijn zo’n 300 partijen bij de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 aangesloten. Medici, bestuurders, banken, verzekeraars en onderwijs werken steeds nauwer samen. ‘Duurzaamheid is een zeer vreugdevol dossier’, aldus Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter van Radboudumc.

Van idee naar totaalaanpak

Desalniettemin aarzelen sommige zorgbestuurders om duurzaamheid in het beleid te borgen. Of het komt ondanks al het enthousiasme nog niet helemaal uit de verf. ‘Veel zorginstellingen en ziekenhuizen barsten van de goede ideeën die hun organisatie effectiever en duurzamer kunnen maken. Toch blijven die soms op de plank liggen’, constateert Intrakoop-consultant Jan Holsappel. Welke argumenten zijn er om met duurzame zorg aan de slag te gaan? Wat zijn de beroemde obstakels? Hoe gaat u daar als zorgbestuurder mee om en waar kunt u terecht voor knowhow? Daarover vertelt Jan Holsappel tijdens de Q&A van Skipr. Ook geeft hij tips hoe u goede ideeën vertaalt naar een concrete totaalaanpak.

Bertine Lahuis is ook van de partij. Vanuit 10 jaar aan duurzaamheidsbeleid-ervaring spreekt zij over de start van verduurzaming, de geleerde lessen en hoe Radboudumc duurzame uitdagingen omzet in oplossingen.

