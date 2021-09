Aanbieder transgenderzorg in gevaar door wanbeleid

Interessant voor u

De zorg heeft al jaren moeite met het plaatsen van cliënten die een gevaar vormen voor zichzelf en anderen. Een nieuw dashboard geeft nu landelijk inzicht in de beschikbaarheid van beveiligde bedden. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid: “Met het dashboard kunnen we helpen voorkomen dat door plaatsingsproblemen mensen op straat belanden en een gevaar vormen voor zichzelf en anderen.”

Nieuws

Overlevingskans van kinderen met kanker sterk gestegen

De overlevingskans van Nederlandse kinderen die kanker krijgen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Van de kinderen die in de jaren 90 door de ziekte werden getroffen, overleed nog 28 procent binnen vijf jaar. Dankzij betere behandelingen en diagnoses is dit percentage gedaald tot 19 procent in de jaren tussen 2010 en 2015, becijferen onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).