Aanbieders betaalde mantelzorg richten branchevereniging op

De organisatie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de betaalde mantelzorg te waarborgen en om als vertegenwoordiger van de branche naar buiten te treden. Leden van de AMVN moeten voldoen aan kwaliteitseisen, die hun eigen bedrijfsvoering betreffen maar ook het aannamebeleid en de screening van hun personeel. De AMVN wil een kwaliteitskeurmerk worden waardoor mensen die aanvullende mantelzorg krijgen, weten dat hun hulp betrouwbaar is.

“Daarnaast willen we als één organisatie overleggen met de overheid over de steeds veranderende wet- en regelgeving waar we aan moeten voldoen”, zegt bestuurslid Sabine Blom van Assendelft van Saar aan Huis. “Bovendien vinden we het belangrijk dat er goed en duidelijk beleid wordt gecommuniceerd over de wijze waarop we in onze maatschappij zorgen voor ouderen. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, maar dan moeten we ze daarbij wel ondersteunen. De leden van AMVN hebben veel kennis over die ondersteuning en als branchevereniging willen we graag onze kennis en ervaring delen met de buitenwereld.”

PGB

Een van de eerste aandachtspunten van AMVN is de fiscale complexiteit rond het persoonsgebonden budget (PGB). Ouderen kunnen de aanvullende mantelzorg betalen vanuit hun PGB maar dat wordt ze door de overheid niet makkelijk gemaakt, vindt de AMVN. Zo mogen bemiddelingskosten sinds 2016 niet meer uit het PGB worden gefinancierd. AMVN wil met de zorgverzekeraars overleggen om deze vorm van mantelzorg te vergoeden via de aanvullende verzekering. Dit wordt inmiddels door een paar zorgverzekeraars gedaan, zoals Zilveren Kruis en VGZ, aldus AMVN.