Aangifte tegen Spoedtest.nl wegens valse vaccinatiebewijzen

Valse vaccinatiebewijzen

Het ministerie van Volksgezondheid deed maandag aangifte tegen een aanbieder van coronatests wegens ’sterke vermoedens’ dat die valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Spoedtest.nl bevestigt dat het ministerie van Volksgezondheid aangifte heeft gedaan. “Wij weten op dit moment alleen dat er een onderzoek loopt. Wij hebben het volle vertrouwen in een goede afloop van dit onderzoek”, laat spoedtest.nl weten na berichtgeving van De Telegraaf.

Het bedrijf heeft voorlopig geen toegang meer tot de systemen achter de CoronaCheck-app en kan dus geen toegangsbewijzen meer geven. Spoedtest.nl is een van de grootste testaanbieders van Nederland, met meer dan honderd testlocaties. Zo zijn er negen testplekken in Amsterdam, drie in Rotterdam, vijf in Den Haag en drie in Utrecht. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen inmiddels 1,5 miljoen tests uitgevoerd. (ANP)