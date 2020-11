Aanhoudende onzekerheid coronabonus: toegekend of niet aangevraagd?

Of zorgmedewerkers een zorgbonus krijgen is afhankelijk van hun werkgever. Sommige zorginstellingen hebben de bonus voorgeschoten, of snel aangevraagd waardoor VWS het al heeft toegekend. Andere instellingen wachten tot het laatste moment of vroegen het helemaal niet aan. De aanvraag deadline is vandaag voor de tweede keer verschoven, nu naar dinsdag 10 november.

HMC heeft bonus al binnen

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) berichtte gisteren dat de zorgbonus voor hun personeel is toegekend door VWS. Het HMC vroeg op 8 oktober de bonus aan. Niet alleen voor het verplegend personeel dat tijdens de eerste golf op de corona-afdeling werkte, maar voor al het personeel dat minder dan twee keer modaal verdient.

Daniëlle Horbach, lid raad van bestuur van HMC, is verheugd dat het ministerie de aanvraag heeft toegekend, schrijft het ziekenhuis op zijn website. “We leveren onze zorg met liefde en lef toen en ook weer nu, voor én achter de schermen. Het is fantastisch dat dit wordt beloond. Door deze toekenning worden de zichtbare helden, maar ook de onzichtbare helden van HMC, zoals onze schoonmakers en onze medewerkers in het lab of ICT, beloond voor hun harde werken. Het is zeer verdiend.”

Net al ruim 100 aanbieders

Het HMC is niet de enige zorginstelling die de bonus al heeft gekregen. Op 22 oktober liet VWS weten de eerste bonussen te hebben toegekend aan ruim honderd zorginstellingen. Er is voor minimaal 1,48 miljard euro aan zorgbonussen aangevraagd, door in ieder geval 7.800 zorgaanbieders en meer dan 788.000 medewerkers. Deze cijfers zijn van woensdag 28 oktober.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten over anderhalf à twee weken met nieuwe cijfers te komen. Het ministerie verwacht ook de laatste aanvragen voor het einde van het jaar te kunnen beoordelen en toekennen.

Trouw schrijft dat er meer aanvragen binnen zijn dan het ministerie had verwacht. Dit wordt niet bevestigd door de woordvoerder van minister Tamara van Ark. “Ik weet niet hoe Trouw hierbij komt. Het loket is nog niet dicht”, laat de woordvoerder weten.

Tweede verlenging

Aanbieders hadden aanvankelijk tot 28 oktober de tijd om aanvragen in te dienen. Vorige week kregen ze uitstel tot vandaag. Vanmorgen liet het ministerie weten dat er wederom uitstel is gekomen. Werkgevers kunnen nu tot en met aanstaande dinsdag 10 november de bonus aanvragen voor hun werknemers.

Nee, tenzij

Om een zorgbonus te krijgen moeten werkgevers deze voor hun werknemers aanvragen. VWS publiceerde op 19 september twee lijsten: een met zorgmedewerkers die sowieso de bonus verdienen, en een lijst met zorgfuncties en -beroepen die de bonus niet verdienen, tenzij de werkgever beargumenteert waarom deze werknemer de bonus wel verdient.

Werkgevers gaan hier zeer verschillend mee om. Argumentatie voor de ‘nee, tenzij’-functies vraagt veel administratie van de werkgevers. Ze moeten bijvoorbeeld uitzoeken hoeveel en waar werknemers hebben gewerkt in de periode tussen 1 maart en 1 september. Voor sommige werkgevers is dit een reden om geen bonus aan te vragen voor de ‘nee, tenzij’-werknemers.

Vakbonden

De vakbonden vinden dit een kwalijke zaak. CNV liet eerder deze week weten dat zij vinden dat het aanvragen van de bonus valt onder “goed werkgeverschap”, zoals dat in de wet is omschreven. De vakbond gaat in principe eerst met werkgevers in gesprek over werknemers die vinden dat ze de bonus wel verdienen, maar voor wie de werkgever deze niet aanvraagt. Als werkgevers geen goed argument hebben om de bonus niet aan te vragen, is CNV bereid om naar de rechter te gaan.

Onrust bij Tergooi ziekenhuis

FNV publiceerde gisteren een bericht dat ze boos zijn op het bestuur van het Tergooi ziekenhuis. Ondanks een toezegging van bestuursvoorzitter Janneke Brink-Daamen van het Tergooi zouden niet alle 2.600 medewerkers van het ziekenhuis de zorgbonus ontvangen.

Bij navraag bij het ziekenhuis laat de woordvoerder weten dat het ingewikkelder ligt. Het ziekenhuis heeft de bonus wel degelijk aangevraagd voor al het personeel. Omdat het ziekenhuis niet weet wanneer VWS het geld toekent, heeft Tergooi het personeel laten weten dat het ziekenhuis de bonus voorschiet aan de medewerkers van wie zeker is dat het ministerie de bonus gaat toekennen. Het ziekenhuis heeft niet de middelen om de bonus voor te schieten voor alle medewerkers, nu nog onzeker is welke medewerkers de bonus van het ministerie krijgen. “Dat zorgde inderdaad voor onrust”, geeft de woordvoerder toe.

Voorschieten

Ook andere ziekenhuizen hebben de bonus deels of volledig uit eigen zak voorgeschoten. Waaronder het Groningse Martini ziekenhuis, het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het Laurentius ziekenhuis in Roermond. Doordat de reguliere zorg in de meeste ziekenhuizen dit jaar tijdelijk stillag, hebben de ziekenhuizen minder winst gemaakt dan gebruikelijk.

Ouderenzorg en revalidatie vragen aan

Voor zorginstellingen die geen ziekenhuis zijn, ligt het nog ingewikkelder. De afgelopen maanden was onduidelijk wie wel of niet aanspraak kon maken op de zorgbonus. De meeste ouderenzorgorganisaties en revalidatiecentra hebben de bonus wel aangevraagd. Of deze zijn toegekend is nog niet bekend.

Apothekersassistenten

Belangenorganisatie OptimaFarma beklaagde zich bij de minister dat de apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten, farmaceutisch managers en farmakundigen niet waren genoemd in de bonus-lijsten. “Worden wij wel gezien als zorgverleners?” Na deze brief zijn zij opgenomen in de “nee, tenzij”-lijst.

Politie en boa’s

In navolging op de zorg willen nu andere sectoren ook een bonus. Het ministerie van Justitie en Veiligheid kondigde deze week aan een coronabonus van 300 euro te willen geven aan alle politieagenten. Deze bonus wordt betaald uit het personeelsbudget van de politie. Na dit nieuws lieten de boa’s van zich horen: ook zij willen een bonus.

Overwerkbonus voor ambtenaren

Ook het ministerie van VWS heeft een op de vier ambtenaren een bonus gegeven, omdat zij dit jaar hebben moeten overwerken. De bonussen op het ministerie variëren, maar bedragen gemiddeld 1093 euro. Meer dus dan de zorgbonus.