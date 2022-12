Aankleden kille zorgrobot zorgt mogelijk voor meer inlevingsvermogen

Het gaat om een samenwerking tussen Summa Zorg en Suma Fashion, beiden onderdeel van het Summa College in Eindhoven. De kleding die is door de modestudenten ontworpen voor verschillende doelgroepen. Zo kleedden de studenten robots aan voor in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, zorg in het ziekenhuis en fysiotherapie.

Productie voor grote collecties

Voor de modestudenten was het leerzaam omdat ze moesten werken met allerlei praktische beperkingen, zoals de bewegingsvrijheid van de robot of de plaats van de accu, microfoon en camera. De kleding kan ook daadwerkelijk in productie voor een grotere en bredere collectie. Uit oogpunt van duurzaamheid is er gerecycled materiaal gebruikt bij het maken van de kleding.

Meer inlevingsvermogen

Studenten van de zorgopleidingen nemen de aangeklede robots mee naar hun stages. Op deze manier kunnen ze inspelen op de zorgvraag die er ligt. De zorg kan er persoonlijker door worden. Uit onderzoek moet blijken of een robotmaatje met kleding voor meer inlevingsvermogen bij de patiënt zorgt.