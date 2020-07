‘Aanneemsom als continuïteitsbijdrage voor ziekenhuizen’

In het akkoord tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen over een continuïteitsbijdrage dat waarschijnlijk vrijdag gepresenteerd wordt, zal worden gekozen voor een aanneemsom voor de ziekenhuizen, met correcties en verrekeningen achteraf. Dat schrijft het FD op basis van een uitgelekte brief.

De ziekenhuizen zouden volgens de zakelijke krant hun contract omgezet krijgen naar een aanneemsom. Dat betekent dat ze de verwachtte omzet over de afgelopen maanden ook volledig ontvangen van de zorgverzekeraars. In de afgelopen maanden konden ze ook al een voorschot van 100 procent van de verwachtte omzet aanvragen. Het lijkt er dus op dat ze die bijdrage kunnen houden.

Stemming

Het akkoord moet volgens bronnen in de sector in de loop van vrijdag ter stemming voorgelegd worden aan de leden van de ziekenhuiskoepels, de NVZ en de NFU. Als die ermee instemmen, wordt het gepresenteerd.

Uitstel reguliere zorg

Ziekenhuizen zagen tijdens de coronacrisis de reguliere zorg en dus hun normale omzet terugvallen met soms wel 70 procent. Patiënten meden zorg en uit veiligheid voor werknemers en patiënten werden veel geplande behandelingen uitgesteld. Inmiddels wordt de reguliere zorg zoveel mogelijk hervat en gedeeltelijk ingehaald.

Nabetaling of teruggave

Volgens het FD worden de geleverde zorg en de meerkosten uiteindelijk wel verrekend met die ‘aanneemsom’. Als de som te weinig is en een ziekenhuis daardoor in de financiële problemen komt, beloven zorgverzekeraars bij te springen. Anderzijds wordt in de krant gemeld dat ziekenhuizen die veel geld overhouden na ontvangst van de aanneemsom, beloven in gesprek te zullen gaan met de zorgverzekeraars over mogelijke teruggave. Dat laatste kan omdat ziekenhuizen soms ook veel bespaard hebben, bijvoorbeeld aan medicijnen.

Percentages

Veel andere zorgaanbieders die hun zorg voor de Zorgverzekeringswet zagen stilvallen, kregen niet hun volledige verwachtte omzet als ‘aanneemsom’. Kleine zorgaanbieders met een omzet tot 10 miljoen euro kregen tot maximaal 87 procent van hun verwachtte omzet, afhankelijk van hun beroepsgroep. Grotere aanbieders in de wijkverpleging kregen 97 procent van hun verwachtte omzet, bleek woensdag. Volgens de zorgverzekeraars was dit laatste percentage hoger omdat de vaste kosten hoger liggen in die sector.