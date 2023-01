Aanpassing Grondwet met grondslag handicap betekent eind aan jarenlange strijd Ieder(in)

De senaat heeft ingestemd met het vastleggen van een verbod op discriminatie op grond van handicap in artikel 1 van de Grondwet. De overheid moet handicap voortaan als toets meenemen in wet- en regelgeving en de rechter moet handicap meewegen in discriminatiezaken. Voor Ieder(in) is hiermee een eind gekomen aan een twaalf jaar durende lobby.

“Het toevoegen van de grondslag handicap aan artikel 1 is historisch nieuws”, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in). “Dit is hard nodig, want op dit moment ervaren mensen met een beperking in hun leven dagelijks discriminatie en uitsluiting. De uitbreiding van artikel 1 zorgt ook voor meer bewustwording die nodig is om de samenleving toegankelijk te maken voor iedereen.”

Politieke wind

Soffer: “Een verankering in de Grondwet betekent ook een garantie dat over vijftig of honderd jaar mensen met een handicap van hun rechten kunnen genieten. Ook als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt draait.”

Baken

Bij de bespreking in de Eerste Kamer werd gesteld dat met uitbreiden van artikel 1 met handicap en seksuele gerichtheid de wettelijke norm wordt gesteld, als baken voor iedereen die recht zoekt.

De laatste keer dat de Grondwet is aangepast was veertig jaar geleden in 1983.