Aantal afgebroken zwangerschappen in 2022 toegenomen

Het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021. Het gaat om een toename van ruim 4.500 abortussen. Het totaal aantal abortussen komt daarmee in 2022 uit op om ruim 35.000. Het aantal zwangerschapsafbrekingen steeg bij alle leeftijdscategorieën met vrijwel met hetzelfde percentage. Ook bij de buitenlandse vrouwen was een zelfde toename te zien.

Dat blijkt uit de jaarrapportage ’Wet afbreking zwangerschap 2022’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De ziekenhuizen en abortusklinieken zijn verplicht deze cijfers aan te leveren aan de inspectie.

Cijfers

Van alle abortussen vond 65 procent plaats in de eerste acht weken van de zwangerschap. Het grootste deel van alle afbrekingen (23 procent) vond plaats bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar.

Ook de stijging van het aantal abortussen bij tienerzwangerschappen is in lijn met de totale stijging. In 2022 waren er zo’n 2700 zwangerschapsafbrekingen bij tieners tot 20 jaar. In ongeveer 80 gevallen was dit bij meisjes jonger dan 15 jaar. In deze laatste groep meisjes is wel sprake van een daling, in 2021 werden er nog zo’n 100 abortussen bij meisjes onder de 15 gemeld.

Geen verklaring mogelijk

In de wet is bepaald dat de data die IGJ over dit onderwerp ontvangt, zich niet leent voor het leggen van een verband tussen de cijfers. Hiermee wordt voorkomen dat te herleiden is dat een vrouw in een bepaalde kliniek een abortus heeft gehad. De IGJ kan daarom geen verklaring geven voor toe- of afnames van de cijfers op de verschillende onderdelen.

Cijfers over abortussen van de afgelopen 5 jaar staan op de pagina Rapportage Wet afbreking zwangerschap.