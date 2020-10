Aantal besmettingen met corona is groter dan RIVM opgeeft

Het aantal corona-besmettingen is groter dan het RIVM dagelijks meldt. Zowel het landelijke GGD GHOR als het RIVM zeggen dat ze de uitslagen van de duizenden commerciële corona-testen niet meetellen in hun dagelijkse update, omdat ze die gegevens niet krijgen.

“Omdat de positieve en negatieve testresultaten niet bij de GGD worden gemeld, is het voor de GGD niet mogelijk om die aan ons door te geven. Die data kunnen we dus niet meenemen in onze cijfers die we elke dag geven over het aantal covid-besmettingen”, aldus een woordvoerder van het RIVM.

Geen tijd

“Natuurlijk wil je als RIVM het liefst goed zicht houden op alle besmettingen”, vervolgt de woordvoerder. “Maar het kan niet.” Hij zegt dat de organisatie ook niet van plan is om een systeem op te zetten waarbij de resultaten van deze testen wel worden meegerekend: “We hebben geen tijd om daar energie in te steken.”

“Het is niet aan de GGD om de uitslagen van die commerciële testen bij te houden”, aldus een woordvoerder van GGD GHOR. De IGJ zegt echter dat bij commerciële tests een arts altijd de positieve testresultaten dient door te geven aan de GGD, vertelt een woordvoerder van de inspectie.

Arts aanwezig

Commerciële teststraten geven nauwelijks de resultaten door, maar vaak kan dat ook niet omdat er geen arts aanwezig is. De IGJ roept commerciële partijen op dat het “zeer belangrijk is dat bij deze niet-GGD locaties een (bedrijfs)arts aanwezig is.”

Lead Healthcare is gespecialiseerd in teststraten. Onder de naam Covid-sneltestservice opent directeur Koen Lasschuit er deze week nog eens vier. Hij zegt dat hij de testresultaten, waarvan 10 procent positief is, doorgeeft aan de GGD . “Ik ben er niet van overtuigd dat iedereen dat netjes doet.” Hij las dat een Jumbo supermarkt teststraten bouwt: “Ik kan me niet voorstellen dat de Jumbo een arts heeft die erop toeziet dat alles goed gaat.”

Uitverkocht

De GGD doet nu gemiddeld 25.000 testen per dag, waarvan 14 procent positief is. Hoeveel commerciële testen er worden afgenomen, is niet bekend. Bedrijven in de sector schatten dat op duizenden per dag. Lead Healthcare denkt met zeven snelteststraten op duizend testen te komen.

Directeur Robert Das van leverancier Sensitest: “Ik ben uitverkocht. Vandaag heb ik orders ontvangen voor de levering van vele tests.” Hij noemt uit concurrentieoverwegingen geen aantallen: “We worden door iedereen benaderd. Het is een gekkenhuis. Bedrijven uit de voedselindustrie vragen er om, vervoersbedrijven, hotelketens, banken, bedrijfsartsen, noem het maar op.”

Direct verkocht

ARBOcentrum is enkele dagen geleden ook in deze groeimarkt gestapt: “Meteen de eerste dag lag mijn website bijna plat. De telefoon stond roodgloeiend. Er is heel veel behoefte aan. In een paar dagen heb ik 13.000 testen verkocht”, zegt eigenaar John van Haren.

Hij leverde onder meer aan bouwbedrijven, kinderdagverblijven en architectenbureaus: “Alles wat we konden krijgen bij de verschillende leveranciers, hebben we direct weer kunnen verkopen.”