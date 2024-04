Aantal besmettingen met mazelen opnieuw licht gestegen

Het aantal nieuwe gevallen van mazelen is afgelopen week weer licht toegenomen. In Brabant-Zuidoost registreerde de GGD zes nieuwe besmettingen, waardoor het totale aantal in de regio rond Eindhoven op 57 komt. Landelijk staat de teller dit jaar nu op 64 meldingen, volgens de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Los van de besmettingen in Brabant kreeg het instituut meldingen over een geval in Utrecht en een in Noord-Limburg.