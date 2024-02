Aantal chiropractors stijgt met 42 procent in vijf jaar

Sinds 2019 is het aantal chiropractors in Nederland met 42 procent gestegen. Vijf jaar geleden stonden er nog 356 chiropractors ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK), begin dit jaar waren dat er 507.

De voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie, Karin Kaptein, spreekt tegen de KVK van “een enorme vraag naar chiropractische zorg”. De beroepsvereniging stelt dat er ruim 2 miljoen Nederlanders met rug- en nekklachten zijn die baat zouden kunnen hebben bij behandeling door een chiropractor.

Het beroep is niet beschermd, en iedereen kan zich in principe chiropractor noemen. Kaptein wil dat daar verandering in komt en dat alleen geaccrediteerde chiropractors de titel mogen voeren. Chiropractie wordt veelal als alternatieve geneeswijze gedekt vanuit verschillende aanvullende verzekeringspakketten, mits de behandeling wordt verleend door een chiropractor die voldoet aan bepaalde voorwaarden en regels. (anp)