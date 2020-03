Het aantal coronabesmettingen is bij het nieuwste aantal op donderdag opgelopen tot 614. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Dat is een toename van 111 personen. Meer dan een derde komt uit Noord-Brabant.

In totaal zijn er per donderdag 86 patiënten opgenomen in een ziekenhuis, 24 meer dan woensdag.

Van de 614 gemelde besmettingen wonen er 273 in Noord-Brabant en 80 in Utrecht. Daarna volgen Zuid-Holland (68), Limburg (53) en Gelderland (48). Van 239 personen ligt de bron van de besmetting in het buitenland. Bij 193 personen is dat Italië.

Voor 123 gevallen is de bron van de besmetting onbekend. Dat zijn er 33 meer dan woensdag.

!02 van de 614 patiënten is werkzaam in de zorgsector.