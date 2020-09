Aantal coronadoden in dag verdubbeld naar 38

De afgelopen 24 uur nam het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames toe met 29, minder dan de 36 van gisteren en komt uit op 555 patiënten. Daarvan liggen er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 122 op de ic: zes meer dan gisteren.

RIVM-directeur Jaap van Dissel zei zaterdag in dagblad Trouw dat “ons gedrag de eerste verdediging is tegen het coronavirus en niet het testbeleid. We creëren problemen als we ons niet aan de anderhalve meter houden of bij ziekte toch de deur uit gaan. Een deel van de motivatie komt wel terug als je merkt in je omgeving dat Covid een reëel probleem is.” (ANP)