Aantal coronagevallen daalt, maar het gaat iets minder snel

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt nog steeds snel. Het gaat wel iets minder hard dan in de voorgaande weken. In de afgelopen week is het aantal positieve tests waarschijnlijk met een kwart gedaald naar ruim 4000. In de weken ervoor zakte het aantal positieve tests steeds met meer dan 30 procent.

36 procent daling

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen. Vorige week meldde het instituut dat het in de week ervoor 5714 meldingen van nieuwe gevallen had gekregen. Dat was zo’n 36 procent minder dan in de week ervoor. Nog een week eerder daalde het aantal gevallen met 38 procent.

Positieve tests

In de zes dagen na de laatste update zijn 3668 positieve tests geregistreerd. Dat zijn gemiddeld iets meer dan 600 gevallen per dag. Daarmee zou het weekcijfer kunnen uitkomen op 4200 tot 4300. Dat zou 25 procent minder zijn dan de week ervoor.

Delta-variant

Vorige week meldde het RIVM dat de Delta-variant (de nieuwe naam van de Indiase variant) aan een opmars bezig is. De mutatie zal in de loop van de zomer de Alfa-variant (Britse variant) van de troon stoten en het meest voorkomen in Nederland. In het najaar kan dat leiden tot een nieuwe golf besmettingen en ziekenhuisopnames.

160 ziekenhuisopnames

In de wekelijkse update becijfert het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan het virus. Vorige week meldde het instituut dat 160 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 32 op de intensive care, en dat 17 mensen waren overleden. Dat was fors lager dan de week ervoor, en die daling zet waarschijnlijk door.

Reproductiegetal: 0,79

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Dat cijfer is sinds april aanzienlijk gedaald, wat erop wijst dat het virus steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Afgelopen vrijdag stond het getal op 0,79.

1,4 miljoen vaccinaties per week

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd. Het zijn er waarschijnlijk ongeveer 1,4 miljoen, vrijwel gelijk aan de week ervoor.