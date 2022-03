Aantal coronagevallen vlakt af, druk op ziekenhuizen neemt toe

Het aantal coronagevallen stijgt niet meer. In de afgelopen week zijn iets minder besmettingen vastgesteld dan in de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt wel. Ook het aantal sterfgevallen is toegenomen, maar dit kan komen door nameldingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 429.252 positieve tests. Dat is zo’n 2 procent minder dan de week ervoor.