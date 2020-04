Het aantal coronapatiënten in verpleeghuizen blijft stijgen. Dat meldt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, op basis van gegevens uit de twee belangrijkste elektronische dossiers in de verpleeghuiszorg.

Het aantal geregistreerde gevallen van corona bedraagt circa 4000 besmettingen, een kwart meer dan Verenso op 6 april meldde. Het totale aantal besmettingen in de verpleeghuizen ligt vermoedelijk vele malen hoger. Volgens het RIVM zijn zeker 900 van de 2.500 verpleeghuizen met corona besmet.

In het cliëntendossier van IT-leverancier Nedap zijn 175 nieuwe bevestigde coronapatiënten en 293 nieuwe verdenkingen op Covid-19 bijgekomen. In het Ons-EPD staan de dato 8 april 1301 verdenkingen op Covid-19 geregistreerd en 478 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 1779 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Sinds afgelopen maandag zijn er 175 nieuwe bevestigde gevallen van COVID-19 en nieuwe 293 verdenkingen op COVID-19 bij gekomen.

In heet GeriMedica-EPD van leverancier Ysisstaan totaal 2.382 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.249 verdenkingen op COVID-19; bij 1.133 patiënten is COVID-19 middels een test vastgesteld. Dit is een toename van 225 van patiënten die positief zijn getest op COVID-19 sinds afgelopen maandag. Voor COVID-19 verdenkingen zien we een toename van 178 patiënten sinds afgelopen maandag. Bij 693 patiënten is COVID-19 middels een test uitgesloten.

Uit de GeriMedica-gegevens blijkt dat 389 patiënten met (mogelijk) COVID-19 zijn overleden. Dit zijn 247 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld en 142 patiënten met een COVID-19 verdenking. Inmiddels zijn ook 215 patiënten hersteld. Hieronder zijn 100 patiënten die positief zijn getest op COVID-19 en 115 patiënten met een verdenking.